Il Milan di Stefano Pioli domani pomeriggio sfiderà il Parma di Roberto D’Aversa in occasione della trentesima giornata del campionato italiano di Serie A. I rossoneri, reduci dal pareggio interno contro la Sampdoria di Claudio Ranieri, sono chiamati a battere i ducali fra i quali spicca il talento del giovane Dennis Man, potenziale nuovo obiettivo del Diavolo in sede di calciomercato



Domani pomeriggio al Tardini di Parma andrà in scena un match verità per gli obiettivi dei ducali allenati da Roberto D’Aversa e del Milan. I rossoneri di Stefano Pioli infatti sono a caccia di una vittoria che li farebbe riallungare nella corsa alla qualificazione alla prossima fase a gironi di Champions League, mentre il Parma cerca disperatamente punti per inseguire il sogno salvezza in una stagione decisamente travagliata.

La squadra di Krause, nell’ultima finestra invernale di calciomercato, è stata la più attiva con diversi innesti, soprattutto in fase offensiva. Dal ritorno in Italia di Graziano Pellè alla scommessa dal Bayern Monaco Joshua Zirkzee passando per il talento del rumeno Dennis Man. Proprio quest’ultimo è uno dei giocatori più in forma del Parma in questa volata finale a caccia della permanenza in Serie A.

Calciomercato Milan, obiettivo Man | I dettagli della possibile operazione

Dennis Man è arrivato in Italia per la cifra di ben 12 milioni di euro. Il classe 1998 rumeno è infatti una delle stelline più luminose del panorama calcistico est-europeo ed ha un contratto con il club ducale fino al 2025. Krause vuole tenersi stretto il suo giovane attaccante, ma, in caso di retrocessione, potrà essere difficile trattenere un elemento con queste doti tecniche e di così giovane età. In quest’ottica, attenzione al Milan che cerca rinforzi sull’ala destra e che, con 10/15 milioni di euro, potrebbe portarsi a casa il cartellino di un vero e proprio talento.

In questo campionato italiano di Serie A, Dennis Man ha collezionato finora 10 presenze mettendo a segno un gol e fornendo un assist ai suoi compagni di squadra. La rete, di quelle pesanti, è valsa il pareggio al suo Parma contro il Benevento di Filippo Inzaghi.