L’ultima partita dei sedicesimi di finale di Coppa Italia tra Sampdoria e Torino termina 2-1: blucerchiati avversari della Juventus

Si conclude il quadro dei sedicesimi di finale di Coppa Italia. L’ultima sfida che è andata in scena è stata quella tra Sampdoria e Torino, che ha rispettato la tradizione delle precedenti e ha regalato molti gol. A superare il turno sono gli uomini di D’Aversa, grazie ai gol di Quagliarella e Verre.

Ad aprire le marcature è proprio il bomber blucerchiato dagli undici metri realizza il gol dell’1-0, dopo che Depaoli in area viene atterrato da Mandragora e con l’ausilio del Var l’arbitro concede il rigori. Il pari del Torino arriva nella ripresa sempre su calcio di rigore. Questa volta è Chabot che atterra Brekalo, e Mandragora trasforma dal dischetto. Dopo soli sei minuti però Valerio Verre di sinistro insacca il pallone consegnatogli da Ciervo, e la Sampdoria torna in vantaggio. La squadra di Juric fatica a reagire e il match termina 2-1 per i blucerchiati. Agli ottavi di finale sfideranno la Juventus all’Allianz Stadium.

Sampdoria-Torino 2-1, Quagliarella e Verre portano D’Aversa agli ottavi: tabellino

SAMPDORIA (4-4-2): Falcone; Dragusin, Chabot (70′ Colley), Ferrari, Murru; Depaoli, Thorsby (46′ Silva), Askildsen, Ciervo (70′ Candreva); Verre (81′ Gabbiadini), Quagliarella (71′ Caputo). All. D’Aversa.

TORINO (4-3-3): Berisha; Ola Aina (80′ Praet), Izzo, Buongiorno (70′ Rodriguez), Ansaldi; Baselli, Rincon, Mandragora (80′ Kone); Linetty (61′ Warming), Zaza, Brekalo (70′ Pjaca). All. Juric.

Arbitro: Piccinini

Marcatori: 16′ Quagliarella, 54′ Mandragora, 60′ Verre