Juventus, UFFICIALE: conclusa l’offerta per l’aumento di capitale

Ecco il comunicato ufficiale della Juventus sull’aumento di capitale arrivato in data odierna

La Juventus si prepara alla trasferta di Bologna ma intanto arrivano novità importanti in ambito societario, come rivelato dallo stesso club. Si è, infatti, conclusa nella giornata di oggi l’offerta in opzione dell’aumento di capitale del club bianconero.

Ecco la nota ufficiale del club bianconero: “In data odierna si è conclusa l’offerta in opzione di massime 1.197.226.782 azioni ordinarie di nuova emissione, rivenienti dall’aumento di capitale in opzione deliberato dall’Assemblea degli azionisti in data 29 ottobre 2021. Sottoscritto il 91,75%, per un ammontare complessivo pari a circa Euro 366,9 milioni al termine del periodo di opzione i diritti di opzione non esercitati saranno offerti in Borsa a partire dal 20 dicembre 2021″. Il club poi aggiunge: “L’azionista di maggioranza Exor, in esecuzione dell’impegno assunto, ha sottoscritto e versato integralmente la quota di propria spettanza dell’aumento di capitale per un importo complessivo pari a circa 255 milioni”.