Emergenza Covid, UFFICIALE: quattro positivi per la big

Tuchel affronta l’Everton senza i suoi big a causa dell’emergenza Covid: ben 4 positivi nel Chelsea

Questa sera scende in campo il Chelsea nella gara di Premier League contro l’Everton, una delle sfide più affascinanti del campionato inglese. Il tecnico tedesco Thomas Tuchel, però, dovrà fare a meno di diversi giocatori a causa del Covid-19. Il tecnico campione d’Europa ha annunciato prima del fischio d’inizio che Romelu Lukaku, Timo Werner e Callum Hudson-Odoi non prenderanno parte alla gara a causa del tampone risultato positivo.

Assente anche Havertz sul quale Tuchel si è espresso così: “Kai non si sente bene, non è ancora positivo ma stiamo aspettando i risultati dei test e abbiamo deciso di non portarlo in squadra. Oggi alle 12 abbiamo fatto alcuni test extra per assicurarci chi sarebbe arrivato a pranzo. La situazione è iniziata ieri con i giocatori che si sentivano male e non si allenavano. Abbiamo dovuto confermare i test di flusso e attendere i risultati della PCR. I risultati sono i risultati e la situazione è questa. Abbiamo ancora una squadra forte che sarà in grado di competere.