Nations League, Italia contro due big: ecco il sorteggio

L’Italia pesca addirittura due big nel girone di Nations League: ecco le avversarie degli azzurri

Oggi a Nyon si sono svolti i sorteggi della UEFA Nations League che ha visto trionfare la Francia pochi mesi fa in quella che è stata la prima edizione di questa nuova competizione. La Nations League si dividerà in 4 gironi dove le teste di serie, Italia, Francia, Spagna e Belgio (le 4 semifinaliste della passata edizione), non potranno affrontarsi nella prima fase.

Le 16 squadre della competizione saranno quindi smistate in 4 gironi. Le prime classificate di ogni girone accederanno alla Final Four, in programma a giugno 2023. Le ultime classificate, invece, saranno retrocesse nella Lega B. Ecco 4 fasce: prima fascia (Francia, Spagna, Italia, Belgio); seconda fascia (Portogallo, Olanda, Danimarca, Germania); terza fascia (Inghilterra, Polonia, Svizzera, Croazia); quarta fascia (Galles, Austria, Repubblica Ceca, Ungheria). Gli azzurri si trovano nella Lega A ma nella competizione sono presenti ben quattro Leghe, dalla A alla D.

Nations League, i gironi: Germania e Inghilterra per gli azzurri

L’Italia becca due big nel girone 3 della Lega A, Germania e Inghilterra, oltre alla mal capitata Ungheria. Ecco tutti i giorni della Nations League.

LEAGUE A

Gruppo 1: Francia, Danimarca, Croazia, Austria

Gruppo 2: Spagna, Portogallo, Svizzera, Repubblica Ceca

Gruppo 3: Italia, Germania, Inghilterra, Ungheria

Gruppo 4: Belgio, Olanda, Polonia, Galles

LEAGUE B:

Gruppo 1: Ucraina, Scozia, Irlanda, Armenia

Gruppo 2: Islanda, Russia, Israele, Albania

Gruppo 3: Bosnia, Finlandia, Romania, Montenegro

Gruppo 4: Svezia, Norvegia, Serbia, Slovenia

LEAGUE C

Gruppo 1: Turchia, Lussemburgo, Lituania, Faer-Oer

Gruppo 2: Irlanda del Nord, Grecia, Kosovo, Cypro/Estonia

Gruppo 3: Slovacchia, Bielorussia, Azerbaijan, Kazakhstan/Moldova

Gruppo 4: Bulgaria, Macedonia del Nord, Georgia, Gibraltar

LEAGUE D

Gruppo 1: Liechtenstein, Kazakhstan/Moldova, Andorra, Lettonia

Gruppo 2: Malta, Cipro/Estonia, San Marino