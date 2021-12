Calciomercato Inter, ribaltone improvviso: non è una priorità

L’Inter continua a lavorare in ottica futura tra acquisti e cessioni eccellenti: non è più una priorità, cambia tutto improvvisamente

Passo dopo passo l’Inter ha raggiunto nuovamente la vetta della classifica di Serie A superando Milan e Napoli. Ora sul fronte calciomercato potrebbero arrivare colpi importanti, ma attenzione anche alla questione cessioni.

Inzaghi è riuscito a coinvolgere tutti gli elementi della rosa così come l’attaccante cileno, Alexis Sanchez, che è tornato ad essere protagonista in maglia nerazzurra. Nelle ultime ore è circolata anche una voce su una sua possibile cessione al Barcellona, ma l’edizione odierna de “El Mundo Deportivo” ha rivelato come l’ex blaugrana non rappresenti attualmente la priorità per un possibile ritorno in Spagna.

In cima alla lista dei desideri del Barcellona ci sarebbe l’esterno offensivo del Manchester City, Ferran Torres, che potrebbe così tornare in patria dopo l’exploit con la maglia del Valencia. Un giocatore che abbina tecnica e velocità ed è capace di creare sempre la superiorità numerica in qualsiasi momento grazie

Calciomercato Inter, Sanchez può restare con Inzaghi

Alexis Sanchez potrebbe così continuare la sua avventura con la maglia dell’Inter fino al termine della stagione per poi essere protagnista altrove. La sua classe è indiscutibile: ogni volta che è sceso in campo, ha messo in mostra tutto il suo talento. Tanti infortuni gli hanno impedito di mostrare tutta la sua qualità finora, ma Inzaghi è riuscito a coinvolgere proprio come tutti gli altri elementi della rosa a sua disposizione. Ribaltone improvviso, ora Sanchez può restare a Milano.