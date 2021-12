L’Inter e Inzaghi tornano a tremare: assalto da 150 milioni

Il top club inglese punta non uno ma ben due titolarissimi dell’Inter tornata in testa alla classifica di Serie A

L’Inter vince e straconvince, ma fuori dal campo i problemi restano. Senza una svolta societaria, alias un cambio di proprietà ecco che nella prossima sessione estiva di calciomercato Beppe Marotta e Piero Ausilio potrebbero essere costretti a fare nuovi sacrifici.

Per nuovi sacrifici si intende ovviamente nuove cessioni illustri. Un paio almeno, come nella scorsa quando salutarono Appiano Gentile Hakimi e Lukaku. Questa volta a dire addio potrebbero essere Alessandro Bastoni e Lautaro Martinez, quest’ultimo fresco di rinnovo fino a giugno 2026 che lo ha proiettato in cima alla classifica dei calciatori più pagati (6 milioni netti più 1 di bonus) dell’intera rosa.

Stando a indiscrezioni per entrambi dovrebbe muoversi con decisione soprattutto una potenza della Premier e del calcio europei, il Manchester City di Pep Guardiola che da tempo è un loro grande estimatore. Sul tavolo una proposta che rischia davvero di mettere spalle al muro il club di viale della Liberazione, già bravo (e fortunato) una volta a rimpiazzare senza eccessivi traumi i sopracitati Lukaku e Hakimi. Per i sostituti del marocchino e del belga spesi 12 milioni, ovvero il prezzo del cartellino di Dumfries visto che Dzeko, il grande affare della passata sessione estiva al pari di Calhanoglu, è stato preso a costo zero.

Calciomercato Inter, 150 milioni per Bastoni e Lautaro

A quanto pare i ‘Citizens’ possono stanziare la bellezza di 150 milioni di euro per il duo interista: 70 per il classe ’99 di Casalmaggiore, 80 per il classe ’97 di Bahia Bianca. Parliamo di una cifra davvero spaventosa e quindi, nel caso venisse davvero ‘confermata’, difficile da rifiutare…