Ritorno di fiamma e offerta al ribasso: battute le big di Serie A

Ritorno di fiamma con offerta al ribasso per un calciatore di una big in vista del calciomercato di gennaio: battuti i grandi club di Serie A

I club di Serie A stanno intensificando il lavoro in sede di calciomercato. La sessione di gennaio è sempre più vicina e la sensazione è che porterà importanti novità. Si prospetta un mese molto movimentato, basti pensare alla situazione complicata che sta vivendo la Roma di Mourinho. Lo Special One in più di un’occasione ha sottolineato i buchi presenti nella rosa, che impediscono al mister portoghese di gestire con serenità. Dal centrocampista (prima necessità) al vice Karsdorp, passando per il difensore centrale.

Thiago Pinto sta sondando varie piste per accontentare il più possibile il proprio connazionale. Attenzione anche alla Juventus: i bianconeri potrebbero cedere un paio di pedine a centrocampo (vedi Ramsey e Arthur) e rinforzare il reparto con un nuovo innesto. Si ragiona anche sulla punta, viste le prestazioni e i numeri deludenti di Morata. Il sogno Vlahovic subito è quasi impossibile, più probabile l’approdo di Icardi alla corte di Allegri. I problemi non mancano pure in casa Milan, specialmente dopo la dolorosa perdita di Kjaer. Si cerca un valido sostituto, che possa sopperire alla mancanza del danese. In questo senso ai rossoneri, ma anche ad altre big italiane, era stato accostato un difensore in uscita da un top club.

Calciomercato, offerta al ribasso a gennaio: addio Serie A

Stiamo parlando di Samuel Umtiti, destinato a salutare a breve il Barcellona. Il francese, classe ’93, ha perso continuità e punti nelle gerarchie a causa dei tanti infortuni subiti e Xavi non vorrebbe puntare su di lui per la rifondazione blaugrana. Il suo nome gira anche nell’orbita di Juventus, Inter, Napoli e Roma, interessate alla vicenda per via dei bassi costi dovuti anche alla situazione contrattuale (scadenza giugno 2023).

Ma il destino dell’ex Lione appare lontano dall’Italia. Stando a quanto riferisce ‘Todofichajes.com’, in inverno vorrebbe tornare alla carica il Benfica. I portoghesi avevano già presentato un’offerta da 10 milioni di euro, che ora vorrebbero portare a 6. I portoghesi, infatti, sono consci dell’abbassamento del valore del cartellino, oltre che delle urgenze dei catalani per quanto riguarda le casse societarie. Potrebbe bastare questa cifra, quindi, a convincere gli spagnoli e impedire definitivamente lo sbarco di Umtiti in Serie A.