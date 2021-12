Il Napoli prova il colpo impossibile: anticipo al Milan

Il Napoli continua a lavorare in ottica calciomercato per arrivare a giocatori funzionali da affidare a Luciano Spalletti: si tenta il colpo impossibile

Una sfida nella sfida. Il Napoli volerà domenica prossima a Milano per affrontare i rossoneri guidati da Stefano Pioli per un big match da urlo. In caso di colpaccio a San Siro, i partenopei aggancerebbero proprio la compagine milanese a quota 39 punti.

In ottica calciomercato Spalletti avrebbe richiesto rinforzi specifici al presidente De Laurentiis soprattutto per quanto riguarda il reparto difensivo. Kostas Manolas sarebbe già in Grecia per trattare personalmente la sua cessione all’Olympiacos: lo stesso club campano avrebbe messo nel mirino il centrale del Chelsea, Andreas Christensen, seguito già a lungo dai rossoneri.

Calciomercato, colpo Christensen molto difficile

Il difensore danese dei “Blues” è in scadenza di contratto a giugno e così, a partire da gennaio, potrebbe liberarsi a parametro zero per una nuova avventura suggestiva della sua carriera. Il Milan l’aveva già messo nel mirino in caso di addio di Romagnoli, ma anche il Napoli tenterà il colpo quasi impossibile a causa dell’ingaggio importante del giocatore del Chelsea. In questa stagione sotto la gestione Tuchel, Christensen ha collezionato 17 presenze complessive trovando anche la via del gol in Champions League. In Premier è ancora a secco, ma si è ritagliato uno spazio importante nella rosa del Chelsea.