Addio inevitabile, ritorno di fiamma Juve: che scambio con Kulusevski

Un calciatore di proprietà di un top club sembra destinato a dire addio: torna di moda la Juventus, scambio super con Kulusevski

La pausa del campionato si avvicina velocemente, ma prima sono previsti altri due impegni. Vietato sbagliare per la Juventus, anche perché i bianconeri se la vedranno con Bologna e il penultimo Cagliari. Le sfide in programma sono abbastanza agevoli sulla carta, ma con la ‘Vecchia Signora’ di quest’anno non c’è da stare tranquilli. Finora, infatti, ha perso punti soprattutto con squadre inferiori, raccogliendo numerosi scivoloni anche consecutivamente.

L’ultima dimostrazione in questo senso è arrivata nella trasferta di Venezia, una partita che gli uomini di Allegri avevano sbloccato in un primo momento grazie al gol di Morata, per poi farsi recuperare dalla sentenza di Aramu. Un pareggio dal sapore di sconfitta, che dovrebbe accendere una certa voglia di riscatto nei calciatori. Spesso, però, la fiamma è rimasta flebile e la classifica lo dimostra ampiamente. Settimi a quota 28 punti e 8 lunghezze dall’obiettivo quarto posto. Serve un cambio di marcia immediato per non compromettere la qualificazione alla Champions League e la sensazione è che il calciomercato dovrà dare un grande aiuto ai piemontesi. Un giocatore che potrebbe smuovere in questo senso è Dejan Kulusevski.

Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma e scambio: Kulusevski nell’affare

L’attaccante svedese non è riuscito a confermare quanto di buono fatto con la maglia del Parma dal suo arrivo a Torino. Non è centrale nel progetto tecnico di Allegri e il club vorrebbe sfruttare la sua cessione per agevolare le future operazioni in entrata. In casa bianconera, inoltre, sarebbe tornato di moda il nome di Jordi Alba. Stando a quanto si apprende da ‘Elnational.cat’, il terzino spagnolo sarebbe in procinto di lasciare il Barcellona dopo una decade in blaugrana.

Dopo l’abbandono di Messi, il suo addio sembra inevitabile, tanto che Xavi e uil patron Laporta si sarebbero già mossi alla ricerca del sostituto. I catalani, dal canto loro, apprezzano parecchio il profilo del classe 2000 e potrebbero tentare l’assalto inserendo nell’affare proprio il cartellino di Jordi Alba (valutato sui 14-15 milioni di euro). Sulla fascia sinistra Alex Sandro è diventato la brutta copia di quello dei primi anni in bianconero, perciò una nuova pedina di tale valore farebbe comodo alla ‘Vecchia Signora’. Ma la Juve per Kulusevski – su cui c’è anche l’interesse dell’Arsenal – vorrebbe solo un’offerta cash intorno ai 30 milioni. In più l’ex Valencia guadagna oltre 5 milioni netti a stagione e il 21 marzo compirà 33 anni. Difficile che il club di Agnelli prenda in considerazione questa ipotesi.