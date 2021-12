Calciomercato Napoli, addio UFFICIALE: lascia a gennaio

Domenica il big match tra Milan e Napoli. Intanto arriva l’addio del difensore azzurro. Partirà a gennaio

Il Napoli è al lavoro in vista della diciottesima giornata di serie A. Nella serata di domenica i partenopei saranno in ospiti del Milan, in un match che ha il sapore dello scudetto. Spalletti cercherà di risalire la china dopo le sconfitte con Atalanta ed Empoli. Pioli invece, dovrebbe affidarsi a Zlatan Ibrahimovic per non perdere terreno sull’Inter.

LEGGI ANCHE >>> Il Napoli prova il colpo impossibile: anticipo al Milan

La dirigenza del Napoli sta studiando i possibili rinforzi in vista della sessione di gennaio di calciomercato. L’impegno di Europa League con il Barcellona e il ‘maxi’ duello per lo scudetto con Inter, Milan e Atalanta, potrebbe spingere la società a cercare delle pedine per arrivare in fondo a tutte alle competizioni. Intanto, nella serata di giovedì è arrivata la nota del club che ufficializza l’addio del difensore.



LEGGI ANCHE >>> Mourinho supera la Juventus, l’ex può tornare in Serie A

Calciomercato Napoli, Manolas ritorna in Grecia

Il Napoli ha comunicato ufficialmente la cessione di Konstas Manolas all’Olimpiacos. Il centrale, arrivato dalla Roma nell’estate 2019, lascia gli azzurri dopo 75 presenze e 4 reti. La società – comunica in una nota – ha raggiunto l’accordo per la cessione delle prestazioni sportive di Konstantinos Manolas all’Olympiacos. Lo stesso sarà formalizzato e diverrà efficace con l’apertura della finestra di mercato di gennaio 2022.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, flop ai saluti: pronto lo scambio per il bomber

Per il difensore greco si tratta di un ritorno, vista l’esperienze nelle file dell’Olimpiacos tra il 2012 e il 2014 prima di approdare in Italia. La cessione potrebbe inoltre riportare il Napoli sul mercato alla ricerca del suo sostituto.