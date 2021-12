Nonostante Allegri in panchina il centrocampo della Juventus non decolla. Tanti i dubbi ed una possibile mini rivoluzione già a gennaio. In caso di doppia uscita potrebbe arrivare un nuovo innesto. Idea dalla Liga

La Juventus di Massimiliano Allegri viaggia nell’anonimato di una stagione al di sotto delle aspettative della vigilia. Gioco e risultati della squadra stentano a decollare, e soprattutto manca dal punto di vista della continuità, fattore da sempre preponderante nella gestione precedente del tecnico livornese. L’allenatore juventino ha inoltre l’arduo compito di trovare la giusta quadra ad un centrocampo non del tutto amalgamato, ed apparso come l’anello debole anche nel corso della gestione di Andrea Pirlo.

Tanti gli interpreti ruotati da Allegri senza trovare ancora la miscela giusta. Il punto fermo è Locatelli, mentre ha guadagnato il suo spazio anche Rabiot. Chi invece è da tempo ben al di fuori del progetto è Aaron Ramsey, che è osservato speciale in Premier League, mentre di recente sono balzati all’occhio dubbi consistenti anche su Arthur, che alle giuste condizioni potrebbe anche salutare a gennaio a caccia di maggior fortuna altrove. Non è dunque impensabile una sorta di mini rivoluzione in mediana a gennaio.

Calciomercato Juventus, l’erede di Arthur arriva ancora da Barcellona: occhi su Riqui Puig

Con l’arrivo della finestra invernale di calciomercato potrebbero cambiare quindi gli equilibri della mediana. Ramsey è in partenza, ed Arthur potrebbe subire sorte similare. In questo doppio caso si potrebbero riaprire i cancelli della Juventus anche in entrata, dove potrebbe servire un altro centrocampista di qualità viste le uscite. Non è da escludere a quel punto un possibile ritorno in auge di Riqui Puig, talento del Barcellona in scadenza nel 2023, che era ai margini con Koeman e che ora sta giocando di più con Xavi.

Anche la nuova gestione non appare felicissima delle prestazioni del classe 1999 che era stato accostato in passato alla Serie A ad Inter e Milan in diverse circostanze. Con Xavi vede leggermente di più il campo ma resta poco più che un comprimario. Il valore di mercato è in discesa e un prestito con diritto potrebbe essere la strada eventualmente da percorrere per acquistare di nuovo da Barcellona.