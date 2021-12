Juventus, flop ai saluti: pronto lo scambio per il bomber

La Juventus prepara mosse importanti per il calciomercato di gennaio: pronto uno scambio per il bomber

La Juventus vuole rialzarsi al più presto e ha bisogno anche di nuovi innesti nel mercato di gennaio per provare a crescere. I bianconeri hanno sempre effettuato poche operazioni durante la fase di riparazione, ma questa volta potrebbero essere necessarie delle mosse a sorpresa per tornare nelle prime posizioni in classifica.

Calciomercato Juventus, assalto a Icardi subito: sul piatto c’è Arthur

I bianconeri cercano un nuovo bomber visto che Kean e Morata non stanno impressionando, e nel mirino sembra esserci soprattutto Mauro Icardi. L’argentino non si sta trovando benissimo nel PSG e per questo non è da escludere un addio già il prossimo mese con la Juventus pronta all’assalto.

Per arrivare a lui, la ‘Vecchia Signora’ potrebbe decidere di mettere sul piatto Arthur, così come riportato da ‘TuttoSport’. Il brasiliano ha deluso le attese e per questo sembra ormai propenso a cambiare aria: un suo addio faciliterebbe sicuramente l’acquisto del nuovo bomber.

Possibile dunque che la Juventus prepari l’assalto a Icardi anche grazie agli addii e in cima alla lista c’è sicuramente Arthur.