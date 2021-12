Il Milan mette la freccia, ecco il post Kjaer: Inter ko

Il calciomercato invernale vedrà il sicuro acquisto di un nuovo centrale da parte del Milan: Maldini accelera, Inter verso la beffa

Non è un momento semplice per il Milan di Stefano Pioli. La sconfitta con il Liverpool ha decretato l’addio alla Champions League per i rossoneri mentre il passo falso con l’Udinese ha permesso all’Inter di piombare in vetta alla classifica di Serie A. In attesa di affrontare il Napoli in un match già cruciale per la corsa scudetto, i meneghini sperano che la sessione invernale di calciomercato possa portare novità rilevanti per la squadra di Pioli, soprattutto per quanto riguarda le entrate. In particolar modo, sarà la difesa il reparto per il quale potrebbe quindi arrivare il primissimo colpo rossonero del 2022.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juve, nuova ipotesi di scambio col Milan: tutti i dettagli

L’infortunio che terrà Simon Kjaer lontano dai campi fino al termine dell’attuale stagione spinge Maldini ad accelerare per il sostituto del danese, già nei primissimi giorni di gennaio. In tal senso, uno dei profili accostati anche all’Inter nelle ultime settimane potrebbe avvicinarsi con prepotenza al club di via Aldo Rossi. Occhi in Premier League ed in particolar modo a Londra: Maldini e Massara hanno intenzione di regalare a Pioli il prossimo rinforzo per la difesa del Milan.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, derby fra Inter e Milan per Luis Muriel!

Milan, colpo in difesa: arriva dalla Premier

Fari puntati a Londra, in casa Chelsea, dove il Milan ha già da tempo messo nel mirino Malang Sarr, accostato da oltre un anno al ‘Diavolo’. Il possente centrale francese, classe 1999, ha fino ad ora accumulato solo 4 presenze con la squadra di Tuchel e 360′ in campo.

Scenario che vede quindi Sarr tra i probabili partenti dal club di Roman Abramovich per giocare di più ed al Milan, con l’assenza di Kjaer ed il rinnovo di Romagnoli ancora in attesa, potrebbe sicuramente essere protagonista.

LEGGI ANCHE >>>Non ha spazio con Klopp | Juve e Milan si danno battaglia

Una brutta notizia per l’Inter che a Sarr ha pensato negli ultimi mesi per rimpolpare la difesa di Simone Inzaghi: il ‘Diavolo’ vuole puntare forte sul 22enne di Nizza.