Milan, batosta Pioli | UFFICIALE: stagione finita per Kjaer

Milan, perfettamente riuscito l’intervento a cui è stato sottoposto Simon Kjaer quest’oggi: ufficiale, stagione finita per il difensore

Notizia peggiore per Pioli non poteva arrivare. Il difensore del Milan, Simon Kjaer, sarà costretto ad affrontare un lunghissimo periodo di riabilitazione dopo il delicato intervento chirurgico a cui si è sottoposto in giornata, con l’operazione perfettamente riuscita. Durante la gara col Genoa, si era capito subito che si trattasse di un infortunio estremamente serio, vista l’impressionante torsione innaturale del ginocchio sinistro.

Le sensazioni ora sono state confermate. Il centrale danese dovrà stare lontano dai campi per ben 6 mesi e salterà, quindi, tutto il resto della stagione in corso. Tantissima sfortuna per i rossoneri sul fronte infortuni, con Pioli costretto a rinunciare alla leadership e l’esperienza di Kjaer nella retroguardia.

Milan, stagione finita per Kjaer: comunicato ufficiale

Ecco il comunicato ufficiale del club: “AC Milan comunica che nella giornata odierna, Simon Kjaer è stato sottoposto ad artroscopia del ginocchio sinistro per la ricostruzione del legamento crociato anteriore e la reinserzione del legamento collaterale mediale“.

Continua: “L’intervento, effettuato presso la Clinica La Madonnina, è perfettamente riuscito ed è stato eseguito dal Dr. Roberto Pozzoni con l’apporto dell’equipe del CTS (Centro di Traumatologia dello Sport) del Galeazzi alla presenza del Responsabile sanitario del Club, Stefano Mazzoni. Kjaer sta bene ed è motivato ad iniziare da subito il percorso riabilitativo. I tempi di recupero sono stimabili in 6 mesi“.