Dopo la vittoria sul Genoa il Milan riparte dalla Salernitana e spera che l'Atalanta fermi il Napoli. Sul mercato è previsto un nuovo incontro per l'acquisto del difensore La Serie A scalda i motori per la sedicesima giornata. La lotta al vertice vede Napoli, Milan e Inter racchiuse in soli tre punti.Nel prossimo turno, i rossoneri affrontano la Salernitana fanalino di coda, mentre il Napoli ospita l'Atalanta di Gasperini, una delle squadre più in forma del campionato. I nerazzurri di Bergamo hanno la possibilità di avvicinarsi ulteriormente alle prime tre e portarsi a soli due punti dai partenopei.

Match delicato anche per l’Inter, attesa dal match contro la Roma di Mourinho ferma a 25 punti. In questo campionato non mancano le sorprese, come il Bologna e la Fiorentina, appaiate a 24 punti in piena zona Europa League e prossime avversarie nel match dell Dall’Ara di domenica 5 dicembre. I viola sono trascinati da un super Vlahovic, autore di 12 reti e capocannoniere della Serie A. La squadra di Italiano ha dimostrato compattezza anche nel reparto difensivo, dove giganteggia il serbo Milenkovic, da sempre nei radar del Milan. La trattativa potrebbe sbloccarsi nelle prossime settimane con un incontro tra Maldini e Ramadani, agente del giocatore.