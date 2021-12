Calciomercato Milan, ‘risarcimento’ per Caldara: può arrivare un giovane

Il Milan continua a lavorare in ottica futura: con l’infortunio di Kjaer, la dirigenza rossonera potrebbe tornare su un centrale difensivo

Non finiscono i problemi in casa Milan: Simon Kjaer dovrà stare fuori per diversi mesi a causa del grave infortunio al ginocchio. Così la dirigenza rossonera è sempre al lavoro per arrivare ad obiettivi funzionali all’idea di gioco di Stefano Pioli.

Il Milan vorrebbe tornare subito sul mercato nella sessione invernale per regalare un nuovo innesto all’allenatore emiliano. Con il grave infortunio rimediato da Simon Kjaer, la dirigenza rossonera potrebbe pensare nuovamente a Mattia Caldara, che è tornato protagonista con la maglia del Venezia dopo aver trascorso anni infernali anche in maglia rossonera. In estate è iniziata una seconda vita per l’ex Atalanta, che vorrebbe dimenticare in fretta il passato con i tanti infortuni che ha collezionato negli ultimi mesi.

Calciomercato Milan, giovani talenti rossoneri in prestito

Così il Milan sarebbe anche sul punto di cedere in prestito diversi talenti in prestito, come Maldini e il giovane centrale rossonero Obaretin. Il figlio di Paolo vorrebbe essere protagonista in massima serie dopo essersi ritagliato anche uno spazio importanti in Prima squadra trovando anche il gol in Serie A. Ora il suo futuro potrebbe essere altrove per collezionare minuti fondamentali per la sua crescita.

