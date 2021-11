L’attaccante è in uscita, irrompe il Barcellona | Juve beffata

La Juve è sempre a caccia di una punta in grado di risolvere i suoi problemi offensivi: su uno dei profili individuati starebbe piombando però il Barcellona di Xavi

Spesso, quando una squadra ha dei problemi di classifica, si tende a rivolgere il proprio sguardo al mercato degli attaccanti, da sempre gli attori che più stimolano la fantasia dei tifosi. Nel caso della Juve i problemi offensivi non sono gli unici lamentati dalla compagine bianconera, ma sono reali. Tangibili. Già nella prossima finestra di mercato potrebbe arrivare un attaccante dalle parti della Continassa.

La crisi realizzativa, e non solo, di Alvaro Morata ha posto degli interrogativi: è il caso di intervenire da subito sul parco attaccanti? La risposta, al di là delle dichiarazioni di rito di Allegri, pare affermativa. Tra i profili seguiti per ridare vigore al reparto offensivo è stato individuato un giocatore il cui valore è indiscitibile, ma che sta trovando poco spazio nel suo attuale club. Chiuso da campioni quali Cristiano Ronaldo, Cavani, Rashford e Greenwood, il francese sta meditando l’addio ai Red Devils.

Calciomercato Juve, spunta il Barcellona per Martial

Anthony Martial è uno degli obiettivi dell’attacco bianconero. Nonostante la pista che porta al francese sia stata già battuta senza successo un paio di anni fa, le esigenze del momento avrebbero causato un ritorno di fiamma per il transalpino. Le possibilità di arrivare al 25enne ex Monaco sarebbero anche buone, se non fosse che niente di meno che il Barcellona si sarebbe affacciato sul ragazzo come piano alternativo all’eventuale mancato arrivo di Ferran Torres, l’obiettivo numero uno di Xavi.

Le difficoltà riscontrate nel convincere Guardiola a lasciar andare un giocatore che ha comunque ben figurato nell’ottima scorsa stagione dei Citizens avrebbero convinto la dirigenza blaugrana a rivolgersi all’altra sponda di Manchester. L’arrivo del nuovo tecnico Rangnick potrebbe in teoria significare nuove chances per Martial, che comunque partirebbe dietro nelle gerarchie di un attacco che pullula di uomini-gol. Se il Barcellona dovesse affondare il colpo sul francese, la Juve si troverebbe costretta a rivolgersi ad altri lidi.

