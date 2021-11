Altri tre punti per l’Atalanta, che annienta il Venezia 4-0 con super protagonista Pasalic: vince anche la Fiorentina contro la Sampdoria

Neanche il tempo di ricaricare un po’ le energie che riparte subito la Serie A. Atalanta-Venezia e Fiorentina-Sampdoria hanno dato il via al turno infrasettimanale (15esima giornata). Festa del gol a Bergamo, con la ‘Dea’ che rifila un pesante 4-0 agli arancioneroverdi di Zanetti.

Straordinaria partita di Pasalic, autore di una sontuosa tripletta, e primo squillo per Koopmeiners nel secondo tempo. Prova superata anche per gli uomini di Italiano, ma al 15′ sono gli ospiti blucerchiati a passare in vantaggio con Gabbiadini. Poco dopo, nel giro di una decina di minuti, a ribaltare il risultato ci pensano Callejon e il solito Vlahovic. Alla fine della prima frazione di gioco arriva il tris di Sottil. Con i tre punti conquistati, Gasperini si porta per ora a -4 dalla vetta occupata dal Napoli. I toscani, invece, rimangono sulla scia quarto posto.

Serie A, Atalanta-Venezia 4-0 e Fiorentina-Sampdoria 3-1: tabellini e classifica

Di seguito il tabellino delle gare.

Atalanta-Venezia 4-0: 7′, 12′ e 67′ Pasalic (A), 57′ Koopmeiners (A)

Fiorentina-Sampdoria 3-1: 15′ Gabbiadini (S), 23′ Callejon (F), 32′ Vlahovic (F), 45′ Sottil (F)

CLASSIFICA Serie A: Napoli 35, Milan 32, Inter 31, Atalanta* 31, Roma 25, Fiorentina* 24, Juventus 21, Lazio 21, Bologna 21, Hellas Verona 19, Empoli 19, Sassuolo 18, Torino 17, Udinese 15, Sampdoria* 15, Venezia* 15, Spezia 11, Genoa 10, Cagliari 8, Salernitana 8.

*Una partita in più