Formazioni ufficiali di Salernitana-Juventus: Chiellini dal 1′

Juventus chiamata a vincere per scongiurare la crisi. Allegri si affida a Dybala. Colantuono cerca punti per salire la classifica

La Juventus è chiamata a vincere a Salerno per scongiurare la crisi. I bianconeri arrivano all’Arechi dopo aver subito due sconfitte in cinque giorni: 4-0 dal Chelsea e 1-0 a domicilio dall’Atalanta. Allegri come al solito predica calma e si affida alla Joya Dybala per l’attacco. Il numero 10 dovrà scuotere un reparto indebolito dalla partenza di Cristiano Ronaldo.

La Salernitana è reduce dal pareggio di Cagliari nella sfida salvezza di venerdì. I granata saranno caricati dalla bolgia dell’Arechi e si affidano alla coppia Bonazzoli-Simy. Colantuono ha conquistato un solo punto nelle ultime quattro partite ed una sconfitta potrebbe compromettere la sua permanenza sulla panchina campana.

Salernitana-Juventus, le formazioni ufficiali dell’Arechi

SALERNITANA (3-5-2) Belec; Veseli, Gyomber, Gagliolo; Zortea, L.Coulibaly, Capezzi, Kechrida, Ranieri; Bonazzoli, Simy. All.: Colantuono

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Chiellini, Pellegrini; Bentancur, Locatelli; Kulusevski, Dybala, Bernardeschi; Kean. All.: Allegri