Pallone d’Oro 2021, sgambetto a Lewandowski | Trionfa Messi

La classifica dei 30 migliori calciatori del pianeta stilata da France Football. Trionfa Lionel Messi. Donnarumma 10° e miglior portiere

La cerimonia di premiazione del Pallone d’Oro ha visto trionfare tot. Nelle scorse settimane si era parlato dei possibili vincitori, tra i quali figuravano Jorginho, Messi e Lewandowski. L’azzurro è arrivato tot mentre gli altri italiani presenti in classifica sono stati Donnarumma (10°), Chiellini (13°) e Bonucci (14°) e Barella (26°).

LEGGI ANCHE>>> Rivoluzione Juventus, doppio addio e scambio in Premier League

Il portiere del Psg è stato premiato come miglior portiere. Arriva terzo l’altro italiano in gara, Jorginho. Tra i delusi, oltre a Lewandowski, che comunque si consola con il premio di miglior attaccante, c’è anche Mbappè, arrivato nono. Male anche Cristiano Ronaldo, relegato alla sesta posizione Altra grande soddisfazione per Pedri: dopo il Golden Boy 2021, trionfa anche come miglior Under 21. Jorginho è entrato nei primi tre mentre a trionfare è stato, ancora una volta, Lionel Messi

Per rimanere aggiornati e commentare con noi tutte le notizie di mercato, di calcio italiano ed estero, seguiteci sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

Per restare aggiornato e dire la tua su tutte le ultime news di calciomercato, le curiosità e non solo, seguici sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

Pallone d’oro 2021, vince Messi: la classifica completa

Di seguito la graduatoria completa del Pallone d’Oro 2021, stilata da France Football, in ordine dal trentesimo al primo posto:

Azpilicueta, Modric, Barella, Ruben Dias, Gerard Moreno, Foden. Pedri. Kane, Lautaro Martinez, Bruno Fernandes, Mahrez, Mount, Kjaer, Suarez, Neymar, Sterling, Bonucci, Chiellini, Lukaku, Haaland, Donnarumma, Mbappè, De Bruyne, Salah, Cristiano Ronaldo, Kantè, Benzema, Jorginho, Lewandowski, Messi