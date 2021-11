Calciomercato, intreccio choc Insigne-Gattuso: che ‘sgarbo’ a Inter e Napoli

Il rinnovo di Lorenzo Insigne non arriva e le probabilità dell’addio aumentano: intreccio choc con Gattuso, ‘sgarbo’ a Inter e Napoli

Il futuro di Lorenzo Insigne è ancora tutto da scrivere. Il capitano del Napoli è uno dei tanti giocatori del panorama calcistico europeo in scadenza di contratto giugno 2022. A preoccupare non poco i tifosi partenopei è il clima che si respira sul fronte rinnovo, assolutamente non scontato. Quest’estate le parti in causa avevano addirittura difficoltà a dialogare in sede di calciomercato.

Il presidente De Laurentiis ha fatto chiaramente intendere di voler prolungare l’accordo dell’attaccante ma solo alle sue condizioni, nonostante Insigne sia ancora un elemento fondamentale nell’undici titolare. L’età, però, avanza (31 anni il prossimo 4 giugno) e il club partenopeo pare abbia offerto al calciatore all’incirca la metà di quanto percepisce attualmente (4,6 milioni netti), come riferito dal suo agente Vincenzo Pisacane. Il procuratore ha dichiarato di aspettarsi un passo in avanti da parte della società campana e se ciò non avverrà l’addio potrebbe davvero concretizzarsi. Ormai non è più un segreto come all’Inter piaccia particolarmente Insigne, se ne era parlato anche negli scorsi mesi. In caso di mancato rinnovo, i nerazzurri potrebbero affondare il colpo a parametro zero. Ma spunta un intreccio choc con Gattuso.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Milan, ‘sacrificio’ Romagnoli: Juve accantonata

Calciomercato Inter e Napoli, clamoroso intreccio Insigne-Gattuso

Il tecnico ex Milan potrebbe tornare presto in panchina, in particolare in Premier League. Stando a quanto riferisce ‘Fichajes.net’, l’Everton starebbe seriamente prendendo in considerazione l’esonero di Benitez, visto il momento infelice. Il sostituto può essere proprio Gattuso, che era già stato accostato in estate. Il suo agente Jorge Mendes, inoltre, vanta ottimi rapporti con i ‘Toffees’.

LEGGI ANCHE>>> L’attacco del Milan non convince, è ancora flop: c’è la frecciata

Questa eventuale scelta potrebbe rilanciare il possibile arrivo di Insigne nel club inglese, considerando il legame che l’esterno ha instaurato con l’allenatore calabrese durante l’esperienza condivisa in azzurro. Uno scenario che potrebbe escludere definitivamente l’approdo all’Inter e la permanenza al Napoli.