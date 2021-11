Triplo scenario per Ronaldo: resta allo United ad una condizione

Calciomercato, triplo scenario per il futuro di Cristiano Ronaldo: il fuoriclasse può restare al Manchester United solo ad una condizione

Il trasferimento di Cristiano Ronaldo in estate ha fatto molto rumore. CR7 aveva deciso di lasciare la Juventus e nel finale di sessione questa volontà si è concretizzata, dopo un lungo e intenso lavoro del suo potente procuratore Jorge Mendes. Il fuoriclasse portoghese ha, quindi, sposato l’idea del ritorno romantico al Manchester United – forse anche un po’ per necessità, vista la mancanza di offerte concrete -, ma fino ad ora è rimasto alquanto deluso.

Basta vedere la classifica della Premier: i ‘Red Devils’ sono all’ottavo posto a quota 18 punti e distano dalla zona Champions 5 punti. La vetta occupata dall’inarrestabile Chelsea sembra già irraggiungibile. Diversi i risultati negativi, che hanno portato all’esonero di Solskjaer, con cui lo stesso Ronaldo non aveva un gran feeling. L’incarico è stato affidato a Ralf Rangnick, che farà da traghettatore fino al termine della stagione. Vista la situazione è inevitabile che il futuro dell’ex Real Madrid sia già in bilico.

Cristiano Ronaldo in bilico: triplo scenario e intreccio con Zidane

Per il destino di CR7 ci sarebbe un triplo scenario. Non è da escludere del tutto una permanenza a Manchester, ma dipenderà solo da una cosa. Il campione vuole l’arrivo di Zinedine Zidane in panchina il prossimo anno. Al tecnico francese è rimasto molto legato dopo i successi ottenuti insieme a Madrid e soltanto così potrebbe accantonare definitivamente l’ipotesi addio.

Se questo non accadesse, è improbabile che Ronaldo (37 anni a febbraio e uno stipendio elevato) possa trovare altre destinazioni di questo livello in Europa. Le soluzioni più plausibili, infatti, sarebbero lo Sporting Club de Portugal – dove rientrerebbe da re assoluto e indiscusso – o il campionato MLS. Ecco come potrebbe chiudere la sua meravigliosa carriera.