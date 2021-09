Il nuovo centrocampista del Milan lo manda Koeman, affare per gennaio

Il Milan potrebbe tentare l’assalto a gennaio a uno dei maggiori talenti prodotti da La Masia del Barcellona.

Il calciomercato del Milan è stato portato avanti in maniera estremamente chirurgica da Paolo Maldini e Ricky Massara. I dirigenti rossoneri sono intervenuti dove la squadra aveva bisogno di essere puntellata e hanno messo a disposizione di mister Stefano Pioli una rosa all’altezza. Il nodo del rinnovo di contratto di Frank Kessie potrebbe, però, lasciare scoperto il centrocampo del Diavolo. Ecco, allora, che si presenta una ghiotta occasione per il Milan. A Barcellona, infatti, c’è un giovane centrocampista che non rientra nei piani di Ronald Koeaman, ma che ha un talento incredibile e che potrebbe garantire geometrie e qualità al reparto nevralgico rossonero.

LEGGI ANCHE >>> Ha annunciato l’addio a parametro zero: il Milan sfida Inter e Roma!

LEGGI ANCHE >>> Nuovo centrocampista alla Juventus: scambio due per uno in Francia

Riqui Puig l’obiettivo del Milan per gennaio

Il calciatore in questione è Riqui Puig, classe 1999 e con un contratto in scadenza nel 2023. Da quando Koeman si è seduto sulla panchina del Barca non ha collezionato presenze importanti, venendo schierato solo in partite poco rilevanti. La volontà del centrocampista sarebbe quella di rimanere in Catalogna, ma, non potendo scendere in campo con continuità, potrebbe accettare l’idea di accettare la nuova avventura.

LEGGI ANCHE >>> Il Liverpool piomba su Kessie: Klopp prova lo scambio shock

La maglia del Milan gode di un prestigio e di un fascino innegabile e, con la proposta giusta, questo fattore potrebbe giocare un ruolo fondamentale. Il valore di Puig si aggira attorno ai 15 milioni di euro, ma i rossoneri potrebbero strappare un accordo per una cifra inferiore.