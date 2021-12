Si muove Raiola, dall’Inter al Psg: lo scambio a cui Marotta dice sì

Mino Raiola è pronto ad animare nuovamente il calciomercato: l’offerta al Paris Saint-Germain che coinvolge anche l’Inter

Mino Raiola è pronto ad animare il mercato. Il noto procuratore ha già messo in allarme la Juventus con le parole sull’addio di de Ligt ed ora potrebbe muoversi per un altro difensore. Non è in scadenza di contratto, anche se il suo addio all’Inter non è dato come improbabile.

Si parla di de Vrij, legato al club nerazzurro fino al 2023. Una situazione che spinge la società a prendere una decisione tra rinnovo e addio con un anno di anticipo per evitare poi un trasferimento a parametro zero tra un anno. Ecco perché Marotta è pronto ad ascoltare eventuali offerte che dovessero arrivare e Raiola potrebbe diventare il tramite per imbastire la trattativa. Proprio il procuratore, che con il Paris Saint-Germain ha curato l’affare Donnarumma, potrebbe bussare alla porta del club parigino per offrire de Vrij. Pochettino sta facendo i conti con il problema Sergio Ramos, praticamente mai disponibile, e l’olandese potrebbe essere la soluzione ai problemi sotto la Torre Eiffel.

LEGGI ANCHE >>> Si accende il derby di mercato | Inter e Milan sul bomber: prezzo proibitivo

Calciomercato Inter, Raiola offre de Vrij al Psg: la risposta

Leonardo vede di buon occhio l’arrivo di de Vrij ma occorre la giusta intesa sull’affare. Da Parigi potrebbe arrivare un’offerta che contempli cash più il cartellino di Kurzawa ma è un altro la contropartita che potrebbe far gola all’Inter.

Marotta, infatti, è da tempo un ammiratore di Paredes, centrocampista che con Pochettino sta trovando poco spazio. Anche l’ex Roma è in scadenza nel 2023 e ha una valutazione da 25 milioni di euro. La stessa che l’Inter potrebbe fare per de Vrij, impostando così un possibile scambio secco, senza alcun esborso economico da parte del Psg. Riflessioni in corso con Raiola che potrebbe tessere la sua tela per muovere il centrale olandese da Milano alla Francia.