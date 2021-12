Si accende il duello di mercato tra Inter e Milan per il talento: clausola che frena la suggestione

L’Inter si è aggiudicato il titolo di campione d’inverno che, seppur ininfluente per la vittoria finale, è un segnale netto della consapevolezza del gruppo, nonostante il cambio di allenatore e l’addio dei big Lukaku e Hakimi, oltre al tragico malore di Eriksen che lo ha costretto a rescindere il contratto con i nerazzurri.

La società guarda sempre con un occhio vigile al mercato, in cerca di occasioni. Nonostante quello di Simone Inzaghi sia l’attacco migliore della Serie A con 48 gol in 18 partite, Marotta e Ausilio guardano anche ad un possibile rinforzo in attacco. Infatti l’Inter sta seguendo da vicino l’attaccante uruguaiano classe ’99, Darwin Nunez. Con la maglia del Benfica sta facendo grandi cose, 3 gol in 6 gare di Champions e 13 gol in 13 partite di campionato. Come riportato da ‘fichajes.com’, i nerazzurri sarebbero disposti a spingere per Nunez ma le difficoltà riguardano principalmente la clausola rescissoria del giovane attaccante.

Inter e Milan si contendono Darwin Nunez

Darwin Nunez ha una clausola rescissoria di 80 milioni di euro, una cifra proibitiva soprattutto per i club italiani che stanno attraversando uno dei momenti più complicati dal punto di vista economico e finanziario. Il prezzo, però, non è l’unico ostacolo tra il giovane uruguaiano e l’Inter.

Infatti anche il Milan è sulle tracce di Nunez e potrebbe impensierire concretamente l’Inter in ottica giugno. Si prospetta un affasciante derby di mercato, l’ennesimo, tra i cugini di Milano che oltre a contendersi il campionato si contenderanno anche Darwin Nunez.