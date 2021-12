Luis Muriel, attaccante dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini, è un obiettivo di calciomercato del Milan di Stefano Pioli, attenzione anche all’interesse della Juventus e dell’Inter

Novembre e dicembre non sono stati mesi finora particolarmente positivi per il Milan di Stefano Pioli. I rossoneri infatti, dopo aver chiuso alla grande la fase pre sosta per le nazionali nello spettacolo del derby di Milano contro l’Inter, conclusosi 1-1, ha iniziato un preoccupante percorso involutivo. In primis vanno tenuti in considerazione i tanti infortuni che la squadra di Stefano Pioli ha dovuto affrontare: dalle continue assenze di Theo Hernandez a Brahim Diaz, passando per i problemi di Olivier Giroud, rientrato a pieno regime soltanto da venerdì a Milanello. Inoltre, c’è un difetto dal punto di vista del gioco. I rossoneri sembrano più insicuri rispetto a qualche settimana fa e, nel giro di un mese e quasi due settimane, hanno ceduto all’Inter ben 11 punti nella corsa per lo Scudetto.

Numeri decisamente troppo alti che fanno riflettere e che portano il Milan a dover fare delle riflessioni anche in sede di calciomercato soprattutto in attacco. Nel mirino è finito infatti il nome di Luis Muriel, attaccante che sembra in uscita dall’Atalanta di Gian Piero Gasperini, seguito anche dall’Inter e dalla Juventus.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Juventus, addio deciso | Scambio in Premier League

LEGGI ANCHE>>> Esultanza polemica e addio, Juventus e Inter preparano lo scambio

Calciomercato Milan, obiettivo Muriel: ecco come può arrivare

Il Milan, per arrivare a Luis Muriel, avrebbe già in mente un piano. L’idea dei rossoneri sarebbe infatti quella di cedere il giovane difensore centrale Gabbia, seconda scelta di Stefano Pioli, all’Atalanta di Gasperini già nella finestra di calciomercato invernale, ma non solo. Il Diavolo potrebbe inserire anche un pre accordo per il passaggio di Tommaso Pobega, quest’anno in grandissimo spolvero con la maglia del Torino di Ivan Juric, in estate al club orobico. Un tentativo da parte del Milan per anticipare la concorrenza e portare a Milano un attaccante di valore internazionale come Muriel.