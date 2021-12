Calciomercato Juventus, addio deciso | Scambio in Premier League

La Juventus potrebbe fare operazioni importanti di calciomercato per dare la svolta: possibile scambio con il club di Premier League

La Juventus ha ottenuto ieri tre punti importanti nella trasferta di Bologna, ma è ancora distante dalle prime posizioni della classifica. L’obiettivo scudetto sembra ormai andato ma si punta comunque alla conquista del quarto posto per poter partecipare alla prossima Champions League, un passaggio fondamentale per non avere una grossa perdita di denaro.

Calciomercato Juventus, il Leeds ci prova per McKennie: possibile scambio

La società non è sicuramente soddisfatta del rendimento avuto fin qui dai bianconeri e per questo lavora per rinforzare la propria rosa. Dall’esterno intanto c’è un nuovo assalto per Weston McKennie: secondo quanto riportato dal ‘The Sun’, sulle sue tracce ci sarebbe il Leeds.

Potrebbe nascere un’idea di scambio da parte del club inglese. Sul piatto infatti potrebbe esserci Rodrigo, ma la Juventus non sarebbe disposta ad accettare. I bianconeri, infatti, preferirebbero avere in cambio l’esterno offensivo Raphinha, che ha collezionato 16 presenze in Premier League e ha siglato ben otto reti.

Si tratta di un’ala destra classe 1996: per lui la Juventus sarebbe disposta anche a sacrificare Weston McKennie.