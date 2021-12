Il parametro zero piace anche al Milan: Juve e Inter ko col doppio affare

In ottica prossima stagione il Milan può mettere a segno due colpi a parametro zero. Uno in Italia, l’altro in Germania: ecco i dettagli

Chi di parametro zero perisce, da Calhanoglu a Donnarumma fino al prossimo Kessie, di parametro zero ferisce. E’ il caso, anzi può esserlo del Milan che un occhio al calciomercato dei futuri svincolati ce lo ha buttato. In Francia, vedi l’interesse per Kamara del Marsiglia, ma anche in Germania e nella nostra nonché sua Serie A.

Partiamo dal campionato italiano, dove più di un giocatore stuzzica l’interesse del duo rossonero Massara-Maldini. Andrea Belotti, in scadenza col Torino, è fra questi, ma attenzione soprattutto a un difensore che al Milan farebbe tanto comodo vista la possibile partenza di Romagnoli e le presumibili scorie post infortunio di Simon Kjaer. A tal proposito, un nome già ‘offerto’ e in corso di valutazione è quello di Luiz Felipe, brasiliano con passaporto italiano (la convocazione di Mancini è pressoché certa) legato alla Lazio fino a giugno 2022.

Il 24enne nativo di Colina piace molto all’Inter, Simone Inzaghi lo ha allenato in biancoceleste, ma il club targato Elliott può fregarglielo mettendo sul piatto un quinquennale da 1,8-2 milioni di euro netti, più del doppio dello stipendio attuale.

Dall’Italia al Germania, il Milan può ragionare sull’ingaggio ‘gratis’ di Corentin Tolisso, in scadenza col Bayern Monaco e nel mirino della Juventus e del Tottenham di Conte. Massimiliano Allegri è un antico estimatore del 27enne transalpino, che alla corte di Pioli andrebbe a raccogliere l’eredità del sopracitato Kessie.

Calciomercato Milan, serve uno ‘sforzo’ economico per Tolisso

Per battere la concorrenza, però, il Milan dovrà fare uno ‘sforzo’ a livello economico. In sostanza garantire al classe ’94 di Tarare almeno uno stipendio di 3,8-4 milioni di euro netti più bonus. Seppur delicato sotto l’aspetto fisico, Tolisso aggiungerebbe personalità, esperienza e qualità alla mediana milanista, tre elementi indispensabili per una crescita della squadra in ambito europeo.