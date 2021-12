Annuncio dalla Spagna, Inter in vantaggio: colpo a zero

L’Inter vola con il 5-0 sulla Salernitana. Marotta è al lavoro sui rinnovi ed intanto arrivano conferme dalla Spagna per l’arrivo del calciatore

Il pokerissimo sulla Salernitana ha fatto volare l’Inter a quota 43 punti. I nerazzurri chiuderanno l’anno solare nella sfida casalinga contro il Torino, atteso a San Siro mercoledì 22 dicembre. Un avvio strepitoso quello di Simone Inzaghi, riuscito a rimontare su Milan e Napoli e a qualificarsi agli ottavi di Champions League. In vista dell’apertura della sessione di calciomercato di gennaio, la dirigenza sta valutando come migliorare una rosa apparsa comunque altamente competitiva.

LEGGI ANCHE >>>Inter ko, affare in stand-by: il Milan scatena il derby

In casa Inter, tengono banco le questioni legate ai rinnovi contrattuali: da Brozovic a Perisic, per finire ad Handanovic. Il portiere sloveno ha spento 37 candeline lo scorso luglio ed ha il contratto in scadenza a giugno 2022. Il possibile rinnovo, non esenta i nerazzurri dalla ‘caccia’ al suo sostituto. Per il futuro, Marotta sarebbe sulle tracce del portiere dell’Ajax Onana. Classe 1996, il camerunense è cresciuto nelle file del Barcellona per poi approdare in Olanda nel 2015. Così come Handanovic, il suo contratto termina il prossimo giugno e stando alle indiscrezioni spagnole, i nerazzurri sarebbero in pole per ingaggiarlo.

LEGGI ANCHE >> Post Aguero, la Juventus è nei guai: futuro in Spagna

Calciomercato Inter, conferme dalla Spagna per Onana

L’eventuale cessione di Ter Stegen – vista la difficile situazione economica in cui versa il Barcellona – potrebbe portare i blaugrana sulle tracce di Andrè Onana. Secondo ‘DonBalon.com’, il portiere preferirebbe comunque giocare nell’Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri avrebbero così a disposizione un estremo difensore capace di mantenere la porta imbattuta ben 84 volte sulle 206 partite complessive disputate con la maglia dell’Ajax.