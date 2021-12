Post Aguero, la Juventus è nei guai: futuro in Spagna

La Juventus potrebbe vedere complicarsi pesantemente l’arrivo del top player nelle prossime settimane: svolta dalla Spagna

La Juventus è già fortemente indirizzata verso quelle che, tra poche settimane, potrebbero essere le operazioni sia in entrata che in uscita che coinvolgeranno la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Numerosi i nomi, diverse le necessità per la squadra bianconera che deve provare a risalire la classifica, fino a questo momento assolutamente al di sotto delle aspettative. In tal senso, uno degli obiettivi della dirigenza torinese sarà la firma di un nuovo attaccante nel 2022.

Con Morata che ha deluso e potrebbe non essere riscattato dall’Atletico Madrid, il focus del ds Cherubini è tutto sul prossimo centravanti della ‘Vecchia Signora’. Il prematuro addio al calcio di Sergio Aguero apre ad uno scenario che, fino a qualche settimana fa, era decisamente impronosticabile. Il Barcellona deve correre ai ripari e, secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, potrebbe accelerare per un top player, beffando di fatto la Juventus.

Juventus, beffa Cavani: c’è il Barcellona

Si tratta di Edinson Cavani, da tempo nel mirino della Juventus e ormai fuori dai progetti futuri del Manchester United. L’attaccante è in scadenza il prossimo 30 giugno con la società inglese.: su Cavani nelle ultime settimane sono spuntate le opzioni che porterebbero il ‘Matador’ o al Corinthians o al Boca Juniors, in Argentina.

La verità, stando a quanto riporta il sito spagnolo, è che l’uruguagio vuole fortemente il Barcellona e starebbe spingendo per trasferirsi in Spagna. Fonti vicino al bomber parlano di un pressing di Cavani affinchè il club di Laporta ed il Manchester United trovino un accordo già per le prime settimane di gennaio.

L’idea dell’attaccante spagnolo, che potrebbe essere condivisa proprio dai vertici catalani, sarebbe quella di sostituire Aguero fino al termine dell’attuale stagione firmando però almeno fino al 2023: la Juventus è avvisata, l’attaccante si allontana dal ritorno in Italia.