Cavani ‘scaricato’ dallo United: ecco come può andare alla Juve

Manca sempre al derby d’Italia. La Juventus vuole centrare la settima vittoria consecutiva tra campionato e Champions e la sensazione è che sia favorita rispetto all’Inter per riuscirci. Gli uomini di Allegri arrivano in uno stato fisico e mentale sicuramente migliore rispetto ai nerazzurri. Il tecnico livornese, partita dopo partita, sta dando sempre di più la sua impronta alla squadra. A dimostrazione di ciò, i risultati di misura consecutiva – marchio di fabbrica del mister – e l’equilibrio ritrovato.

Siamo molto lontani dalla Juve vista ad inizio stagione, con la ‘Vecchia Signora’ che è rientrata forte nella corsa scudetto. È chiaro, però, che l’intervento dell’allenatore non potrà bastare per tornare ai livelli cui sono abituati i piemontesi. Servirà un aiuto importante anche dal calciomercato, specialmente tenendo conto dell’ultima scarna sessione estiva. Le riflessioni vanno, in particolare, al reparto offensivo, con una tentazione riguardante un bomber in Premier.

Calciomercato Juventus, doppia condizione per Cavani

Stiamo parlando di Edinson Cavani. Il bomber uruguaiano in forza al Manchester United è ora chiuso da Cristiano Ronaldo, il che potrebbe anticipare la sua partenza a gennaio, anticipando la scadenza del contratto prevista per giugno 2022.

Potrebbe rappresentare un’opportunità per la Juve che ha bisogno di gol, ma l’operazione sarebbe realizzabile solo con un accordo di 18 mesi e ingaggio spalmato (attualmente percepisce circa 13 milioni all’anno). Si tratta, però, solo di una suggestione, visto che il colpo ha pochissime possibilità di riuscita.