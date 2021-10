Tracollo e addio, vola subito da Cristiano Ronaldo!

Una clamorosa svolta nel futuro di Cristiano Ronaldo: ecco il possibile arrivo immediato al Manchester United

Un sesto posto in classifica, con il vertice della Premier League che appare sempre più lontano a Cristiano Ronaldo e compagni. Il Manchester United non vive un momento brillante alla guida di Ole Gunnar Solskjaer: 5 punti di distacco dal Chelsea capolista e solo 1 punto conquistato, nelle ultime due partite di campionato, tra Everton e Leicester. Ecco perchè il prossimo match dei ‘Red Devils’ potrebbe portare ad un inevitabile scossone per il proseguo della stagione della squadra di Solskjaer. C’è il Liverpool di Jurgen Klopp all’orizzonte e, domani pomeriggio, il tecnico norvegese potrebbe finire per salutare l’Old Trafford.

In caso di sconfitta contro i ‘Reds’, a pagare inevitabilmente le conseguenze di una deludente classifica, sarebbe chiaramente lo stesso Solskjaer, con lo United che si sta già guardando intorno alla ricerca dell’eventuale sostituto. A riferirlo è il ‘Daily Star’ che sottolinea, come via sia già una particolare preferenza da parte dei vertici del club di Manchester per il post Solskjaer. Il nome caldo è quindi quello di Antonio Conte, attualmente libero da alcun impegno di club e che, reduce dall’ultimo scudetto conquistato sulla panchina dell’Inter, potrebbe dunque fare ritorno dopo la vincente esperienza al Chelsea, dal 2016 al 2018.

Manchester United, Conte con Ronaldo: svolta imminente

Il big match contro il Liverpool può dunque portare ad un immediato ritorno di Conte in Inghilterra: l’ex ct si sarebbe convinto a subentrare, a campionato in corso, a Solskjaer.

Cristiano Ronaldo e Conte, dunque, insieme per raddrizzare una stagione che fin qui ha deluso le aspettative dei tifosi dello United.

9 presenze e 6 reti per CR7 fino a questo momento con la malgia del Manchester United: con l’auspicio, del portoghese, di migliorare il suo score con Conte in panchina.