Colpo di scena Mourinho, arriva l’offerta monstre: addio immediato

In casa Roma non si placa il terremoto dopo la pesante sconfitta in Conference League: addio Mourinho possibile davanti a un’offerta monstre

Sembra essere già decisivo il big match tra Roma e Napoli che andrà in scena domani alle 18 allo Stadio Olimpico, per José Mourinho. La pesante sconfitta per 6-1 subita contro il ‘modesto’ Bodo-Glimt, ha scosso l’ambiente giallorosso, portando la capitale a dividersi tra chi sostiene il portoghese e chi invece crede sia l’ennesimo passo falso.

Dunque il grande entusiasmo attorno allo ‘Special One’ dei primi mesi, sembrerebbe essere già quasi svanito, con pesanti dubbi sul futuro del portoghese. Inoltre dalla Premier League potrebbe arrivare un’offerta che rappresenterebbe un vero e proprio colpo di scena sulla panchina giallorossa.

Per rimanere aggiornati e commentare con noi tutte le notizie di mercato, di calcio italiano ed estero, seguiteci sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

Futuro Mourinho in bilico: irrompe il Newcastle con un’offerta da urlo

Non solo il momento difficile per la Roma, ma anche la paura di perdere prima del previsto il proprio allenatore. Dopo il 6-1 subito in Norvegia inevitabilmente sono piovute pesante critiche sulla squadra, e in particolare José Mourinho, che si è assunto subito la responsabilità di quanto successo.

Leggi anche >>> Ultimatum a sorpresa, Mourinho nel mirino: è ‘avvisato’

Inoltre, per lo ‘Special One’, sembrerebbe esserci anche l’assalto dalla Premier League a complicare le cose. Infatti, secondo quanto riportato dall’edizione odierna del ‘Messaggero’, il Newcastle avrebbe messo gli occhi sul portoghese e avrebbe pronta un’offerta da 20 milioni di sterline per il tecnico. Inevitabilmente un’offerta del genere potrebbe mettere ancora più in bilico la permanenza di Mourinho nella Roma.