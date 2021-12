Ritorno Spagna dal Chelsea: Inter e Juventus messe KO

Sia Juventus che Inter avrebbero messo nel mirino lo stesso calciatore per rinforzare la difesa. Beffa che arriva dalla Spagna

Il calciomercato invernale come sempre rappresenterà una finestra in cui poter approfittare di importanti occasioni, soprattutto per quanto riguarda quei calciatori che a giugno 2022 vedranno scadere il proprio contratto con i club d’appartenenza.

Juventus e Inter sembrerebbero aver messo entrambe il mirino su Cesar Azpilicueta, difensore del Chelsea che appartiene a quei calcatori in scadenza di contratto, con futuro ancora totalmente incerto. Ad anticipare i due club italiani, che spererebbero di poterlo acquistare a titolo gratuito, potrebbe essere un club spagnolo, che farebbe così sfumare l’obiettivo di Juventus e Inter.

Futuro Azpilicueta, Juventus e Inter anticipate da Simeone

Il futuro di Cesar Azpilicueta sembrerebbe essere ancora un grande punto interrogativo. Il difensore spagnolo di proprietà del Chelsea a giugno 2022 vedrà scadere il proprio contratto con i ‘Blues’. Nonostante venga ancora utilizzato molto da Tuchel, di rinnovo non si sarebbe ancora parlato.

Sulle sue tracce ci sono due club italiani, ovvero Juventus e Inter, che sperano di poterlo acquistare a parametro zero. Ma l’ostacolo più grande sembrerebbe essere l’Atletico Madrid. Secondo quanto riportato dal portale spagnolo ‘TodoFichajes’, sulle tracce dello spagnolo ci sarebbero i ‘Colchoneros’, che sarebbero disposti a mettere sul piatto un’offerta da 8 milioni di euro per acquistarlo già a gennaio. Un’offerta che ovviamente taglierebbe fuori sia Juventus che Inter.