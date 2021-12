Inter ko, affare in stand-by: il Milan scatena il derby

Il duello costante tra Inter e Milan non si limita al campionato. I rossoneri infatti potrebbero mettere i bastoni tra le ruote a Inzaghi e Marotta con un esterno a sinistra

L’Inter di Simone Inzaghi veleggia in vetta alla classifica mentre al di fuori del rettangolo di gioco Marotta e soci continuano a lavorare anche in vista delle prossime sessioni di calciomercato. I nerazzurri hanno trovato il loro equilibrio anche col nuovo allenatore, e sperano di riuscire a fare il bis con lo scudetto dello scorso anno, battendo ancora una volta anche i rivali del Milan. Intanto la dirigenza prosegue anche sul fronte rinnovi, tra i quali spicca soprattutto quello di Brozovic, mentre andrà compresa meglio la situazione di Ivan Perisic.

L’esterno croato sta mostrando alla Serie A la miglior versione di se stesso e sta quindi facendo riflettere l’Inter sulla bontà di un rinnovo contrattuale in merito ad un accordo in scadenza a giugno 2022. Una situazione di incertezza ancora da esplorare nel dettaglio che pone evidentemente in stand-by il mercato in entrata dell’Inter sulla sinistra.

Calciomercato Milan, derby con l’Inter per un obiettivo: idea Kostic dall’Eintracht

In particolare l’Inter sembra aver congelato per ora la situazione legata a Filip Kostic, laterale a tutta fascia dell’Eintracht Francoforte che è in scadenza contrattuale nel 2023. Il serbo piace da tempo a San Siro ed anche in questa stagione con 3 reti e ben 6 assist si sta confermando su livelli molto alti.

L’incertezza su Perisic ha portato sostanzialmente un obiettivo come Kostic a finire in stand-by ed in questa situazione bloccata potrebbe fare uno sgambetto il Milan. Buono in ogni posizione della corsia sinistra, ma anche come jolly sulla trequarti come in nazionale, il laterale del Francoforte a 29 anni e con contratto ad un anno e mezzo dalla conclusione, potrebbe essere attratto dalle sirene della Serie A. Inoltre con l’Eintracht il Milan ha anche rapporti consolidati dopo i casi relativi a Rebic-Silva e Hauge. I rossoneri potrebbero quindi innescare un derby di mercato per un calciatore valutato sui 15/20 milioni.