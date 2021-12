Non solo Juventus ed Inter, doppio annuncio: “Li venderanno entrambi”

Un doppio annuncio a sorpresa che può aprire un clamoroso scenario di mercato: Juventus, Inter e Milan sono avvisate

La Serie A prosegue con la 18a giornata di campionato che ha già visto le vittorie di Lazio ed Inter. Nella parte alta della classifica, occhio al Milan impegnato domani sera a San Siro contro il Napoli. Dal calcio giocato al calciomercato, sia i rossoneri che Juventus ed Inter devono fare i conti con un doppio annuncio che riguarda alcuni gioielli da tempo nel mirino delle big italiane. In tal senso, il giornalista Furio Focolari, ai microfoni di ‘Radio Radio‘, ha detto la sua su due gioielli della Lazio di Maurizio Sarri, da tempo al centro delle voci di mercato.

Si tratta di Sergej Milinkovic-Savic e Luis Alberto, in scadenza rispettivamente nel 2024 e nel 2025. “La Lazio è di Lotito, vuole dare pieni poteri a Sarri, si fida dell’allenatore. Milinkovic-Savic e Luis Alberto sono ormai dei corollari, così come Lucas Leiva”, ha dichiarato Focolari che ha aggiunto concludendo: “Ma non credo che a gennaio la Lazio farà cose importanti, lo escludo. È loro diritto provare a fare delle cose che ritengono necessarie, ma non le condivido”. Il gioiello spagnolo piace sia alla Juventus che a Milan e Inter, ormai da diverso tempo.

Lazio, annuncio su Luis Alberto e Milinkovic-Savic

Parole che interessaranno sicuramente alle big di Serie A, quelle rilasciate a ‘Radio Radio’ da Ilario Di Giovambattista. Il giornalista ha dichiarato: “A giugno senza Milinkovic-Savic e Luis Alberto? Se capiteranno le occasioni, li venderanno entrambi“.

Dichiarazioni forti che possono aprire ad uno scenario favorevole per Inter, Milan e Juventus. Di Giovambattista ha poi così concluso il suo intervento rivelando il possibile addio, anche, di Manuel Lazzari: “Si parla di uno scambio con Orsolini del Bologna a gennaio”.

Situazione dunque in divenire, con Luis Alberto e Milinkovic-Savic al centro di possibili colpi di scena nelle prossime sessioni di calciomercato.