Calciomercato Inter, tentativo per Luis Alberto a gennaio!

Luis Alberto, anche ieri partito in panchina con Maurizio Sarri, è finito nel mirino dell’Inter di Simone Inzaghi: le ultime di calciomercato sui nerazzurri

Continua l’astinenza da vittorie nel campionato italiano di Serie A per l’Inter di Simone Inzaghi che, nonostante un’ottima prestazione, non è riuscita ad andare oltre il pareggio in casa contro la Juventus di Massimiliano Allegri. Al gol di Edin Dzeko nel primo tempo ha risposto il rigore trasformato da Paulo Dybala all’ultimo minuto, una vera e propria beffa per la Beneamata che, fra Lazio e Juventus, ha totalizzato soltanto un punto. Bene la prestazione di Hakan Calhanoglu. Dopo un inizio di stagione a rilento, il giocatore turco ieri ha fatto benissimo mettendo in seria difficoltà la difesa della Vecchia Signora.

Nonostante ciò, l’Inter resta vigile in sede di calciomercato soprattutto sul profilo di Luis Alberto, centrocampista della Lazio di Maurizio Sarri. Il giocatore spagnolo, esploso proprio con Simone Inzaghi, non sta vivendo un momento particolarmente felice con l’ex tecnico di Napoli e Juventus e potrebbe anche lasciare la Capitale nelle prossime finestre di calciomercato.

Per rimanere aggiornati e commentare con noi tutte le notizie di mercato, di calcio italiano ed estero, seguiteci sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

Calciomercato Inter, obiettivo Luis Alberto: ecco come può arrivare

Nella finestra di mercato di gennaio, l’Inter potrebbe dunque tuffarsi sul profilo di Luis Alberto, centrocampista spagnolo della Lazio. Il giocatore, che ha un contratto fino al 2025 con la società biancoceleste, se non dovesse trovare ancora spazio con la Lazio potrebbe diventare un elemento importante già a gennaio per la Beneamata.

I nerazzurri potrebbero mettere sul piatto due giocatori, Roberto Gagliardini ed Alexis Sanchez, oltre ad un conguaglio economico. Un’offerta che difficilmente potrà essere accettata dalla Lazio, visto anche il contratto, decisamente oneroso, del giocatore cileno che si aggira attorno ai 7 milioni di euro a stagione.