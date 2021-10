Inter, sospiro di sollievo | A disposizione per Empoli

In casa nerazzurra si mastica ancora amaro per il pareggio beffa subìto con la Juventus: in vista di Empoli però, ecco una buona notizia per Inzaghi

L’ambiente nerazzurro si lecca ancora le ferite dopo il big-match di San Siro. L’undici di Simone Inzaghi è stato ad un passo dal concludere vittoriosamente l’incontro con la Juve, salvo poi doversi arrendere all’occhio attento del VAR, che ha richamaro l’arbitro Mariani alla verifica del contatto Dumfries-Alex Sandro: calcio di rigore e addio ai sogni di vittoria.

Nel corso del match il tecnico ex Lazio ha provato a rimescolare le carte anche in attacco. Si è rivisto in campo Alexis Sanchez, che ha rilevato uno spento Lautaro, ma se avesse potuto probabilmente il tecnico si sarebbe affidato ad un altro giocatore. Peccato però che il profilo in questione fosse indisponibile perchè infortunato.

L’Inter ritrova Correa: il Tucu a disposizione per Empoli

In vista della prossima sfida di campionato – l’Inter sarà impegnata al Castellani di Empoli per la decima giornata di Serie A – tornerà a disposizione anche Joaquìn Correa. Il pupillo di Inzaghi, tormentato da piccoli fastidi fisici nell’utlimo periodo, ha smaltito le noie muscolari lamentate nei giorni scorsi.

Alla domanda di un tifoso, che ha intercettato il Tucu fuori dai cancelli ad Appiano Gentile, che chiedeva se l’argentino avrebbe giocato mercoledì, Correa ha risposto con un eloquente “Sì”. L’attaccante sudamericano prenderà dunque regolarmente parte alla spedizione in terra toscana: probabile un suo impiego a partita in corso.

Alessio Cherubini