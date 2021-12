Annuncio dalla Spagna, la Juventus fiuta il colpo: 30 milioni

La Juventus è pronta a mettere a segno un nuovo colpo per l’attacco di Massimiliano Allegri: accelerata improvvisa

La Juventus guarda al prossimo impegno di campionato contro il Bologna. Una gara cruciale per la squadra di Allegri che, reduce dal deludente pari contro il Venezia, deve cercare di fare punti per risollevarsi in Serie A. Tra gli obiettivi della ‘Vecchia Signora’ vi è però la prossima sessione di calciomercato, con diverse idee sul taccuino dei dirigenti bianconeri per rinforzare lo scacchiere tattico dell’allenatore toscano. Tra le lacune principali della Juventus 2021/22 vi è certamente l’attacco.

Morata non sta brillando e, dopo l’ultima accesa discussione con il tecnico livornese, il suo riscatto dall’Atletico Madrid per 35 milioni non è mai stato tanto lontano. Dybala non ha ancora rinnovato e la Juventus intende giocare d’anticipo, regalando ad Allegri un nuovo attaccante di peso. Ed è da una precisa richiesta dell’allenatore, un attaccante fisico e col fiuto per il gol, che la Juventus avrebbe l’idea di anticipare la concorrenza e fiondarsi su una delle punte che, in Serie A, sta facendo meglio nelle ultime settimane.

La Juve accelera: pronto l’assalto a Scamacca

Si tratta di Gianluca Scamacca, protagonista con la maglia del Sassuolo e che piace da tempo alla ‘Vecchia Signora’. Secondo ‘Fichajes.net‘, la Juventus ha intenzione di accontentare la richiesta di Allegri e portarlo già a gennaio a Torino.

Operazione da 30 milioni di euro, questa la cifra che accontenterebbe il Sassuolo e porterebbe la società di Agnelli in pole position per la firma del bomber romano.

In stagione, Scamacca ha segnato 5 reti in 17 presenze con la società neroverde: il suo destino potrebbe portarlo alla Juventus.