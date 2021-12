Roma, Zaniolo verso la Juventus: ecco lo scambio

Possibile accelerata per il passaggio di Nicolò Zaniolo alla Juventus. A gennaio potrebbe concretizzarsi uno scambio con la Roma

Uno scambio sull’asse Torino-Roma per portare alla Juventus Nicolò Zaniolo. Il fantasista classe ’99 sarebbe in procinto di lasciare la capitale come lasciato intendere dal tecnico José Mourinho.

Dopo aver superato i noti problemi di natura fisica, Nicolò Zaniolo ha collezionato 20 gettoni di presenza con la maglia della Roma tra campionato, Coppa Italia e Conference League. Nelle scorse settimane hanno fatto rumore le parole di José Mourinho su un possibile trasferimento dell’ex Inter in Premier League. Eppure Zaniolo, lasciando Roma, potrebbe restare in Italia.

Da tempo la Juventus è sulle tracce di Nicolò Zaniolo, legato alla Roma da un contratto in scadenza il 30 giugno del 2024. Nonostante ciò, potrebbe lasciare la maglia giallorossa già a gennaio, ma senza uscire dai confini italiani. Possibile, infatti, uno scambio con la Juventus che permetterebbe a Zaniolo di restare in Serie A.

Calciomercato Roma, scambio con la Juventus per Zaniolo

L’ipotesi è quello di uno scambio secco con Dejan Kulusevski. Quest’ultimo, legato alla Juventus da un contratto fino al 2025, piace molto alla Roma. Ecco perché il club giallorosso potrebbe “accontentarsi” del cartellino del calciatore svedese per lasciar partire Zaniolo in direzione Torino.