Il Barcellona prepara la cessione, svolta Juventus: c’è il top club

Il talento è pronto a dire addio, nelle prossime settimane, al Barcellona: Juventus alla finestra, spunta il top club

Un ultimo match per chiudere al meglio il 2021, con il Cagliari all’Allianz Stadium. Dopo il passo falso con il Venezia, la ‘Vecchia Signora’ è tornata a vincere sbancando il ‘Dall’Ara’ 0-2. Ci si attende un 2022 di ripresa per la Juventus, almeno è questa la speranza di Massimiliano Allegri che vuole porre subito rimedio alla deludente partenza in Serie A dei bianconeri. La Juventus è già proiettata all’anno prossimo, a quelle che potrebbero essere le imminenti operazioni di calciomercato, tra entrate ed uscite, già nel mese di gennaio.

La squadra di Massimiliano Allegri necessita di rinforzi di spessore ed è per questo che le attenzioni del ds Cherubini sono orientate tanto in Serie A quanto soprattutto alle occasioni estere per puntellare la rosa della ‘Vecchia Signora’. In tal senso, dalla Spagna arrivano novità importanti per uno dei nomi che, a più riprese, è stato accostato alla società torinese. Si tratta di Sergino Dest, terzino classe 2000 che non sta brillando alla corte di Xavi e potrebbe salutare il Barcellona nelle prossime settimane.

Juventus, ostacolo tedesco per Dest

‘Sport.es’ sottolinea come il giornalista Gerard Morero abbia recentemente raccontato di un inserimento del Bayern Monaco nella corsa al cartellino di Dest, per il 2022. La società tedesca ha già valutato l’acquisto del forte terzino prima del suo passaggio in Catalogna nell’estate 2020.

Adesso, in vista di gennaio, la cessione di Dest (accostato anche all’Inter) sarebbe in primissimo piano. Avendo sborsato 21 milioni più 5 di bonus e dopo solo un anno e mezzo, la priorità dei catalani sarebbe rientrare in buona parte di quanto speso.

Una brutta notizia per la Juventus, l’ingresso in corsa del Bayern Monaco per il 21enne di Almere che con Koeman prima e Xavi poi, ha accumulato 16 presenze e 3 assist in 1201′ in campo.