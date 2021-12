Ritorno di fiamma Juventus: doppia contropartita più soldi per il big di Sarri

La Juventus torna a puntare il mirino in casa Lazio e prepara un’offerta per Sarri: due contropartite più soldi per il big biancoceleste

Ultima giornata di Serie A del 2021 che si avvicina, con la Juventus che affronterà il Cagliari per cercare di chiudere l’anno in bellezza con una vittoria. Nel frattempo anche il calciomercato invernale si avvicina, con la Juventus che potrebbe tornare a mettere il mirino in casa Lazio.

Infatti i bianconeri da tempo osservano con interesse il profilo di Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio tra i migliori nel campionato italiano. Per arrivare al serbo la Juventus potrebbe pensare di mettere sul piatto una parte economica più due contropartite che potrebbero far comodo a Maurizio Sarri.

Juventus, Milinkovic-Savic nel mirino: doppia contropartita più 30 milioni

Frizioni all’interno della Lazio, che portano la Juventus a guardare nuovamente in casa dei biancocelesti con interesse. Infatti il rapporto tra il tecnico Maurizio Sarri e Sergej Milinkovic-Savic sembrerebbe non essere idilliaco, con qualche screzio tra i due. Così i bianconeri potrebbero approfittarne per far partire l’assalto al centrocampista serbo.

Sul piatto la Juventus potrebbe mettere il cartellino di Daniele Rugani, difensore che è una riserva per Massimiliano Allegri, ma che potrebbe far comodo a Sarri, valutato intorno ai 7-8 milioni di euro. Oltre al difensore verrebbe inserito anche il cartellino di Rodrigo Bentancur, centrocampista valutato intorno ai 30 milioni. Infine anche un conguaglio economico da 30 milioni di euro. Un’offerta che potrebbe fare gola, ma che non convincerebbe la Lazio, che per Milinkovic-Savic vorrebbe 80 milioni di euro cash.