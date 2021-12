Calciomercato Juventus, fa tutto Raiola: via de Ligt ma con l’erede

Calciomercato Juventus, de Ligt può salutare il club bianconero durante la prossima estate: Mino Raiola ‘porta’ l’erede dalla rivale

La Juventus dovrà necessariamente attingere dal calciomercato per la propria rinascita. Dal centrocampo all’attacco, la rosa bianconera presenta evidenti problematiche. Nella mediana potrebbero dire addio a gennaio Arthur e Ramsey, due calciatori che hanno deluso parecchio e sono ormai praticamente ai margini del progetto tecnico. Oltre al brasiliano e al gallese, però, non è da escludere nemmeno l’addio di de Ligt la prossima estate. Il campanello d’allarme lo ha lanciato il potente agente dell’olandese Mino Raiola, durante un’intervista rilasciata a ‘NCR’. Il noto procuratore ha commentato anche il passaggio del classe ’99 dall’Ajax.

“Voleva davvero andare alla Juve – sostiene Raiola -, ma l’Ajax chiedeva sempre più soldi. Io mi occupo sempre di consigliare sia il giocatore sia la società, cerco di farli incontrare a metà strada, perché ne beneficiamo entrambi. Nessuno è mai obbligato a fare nulla”. Poi la frase che ha fatto tanto scalpore sul futuro del giovane centrale: “È pronto per un nuovo step e lo pensa anche lui“. Da queste parole deduciamo che Raiola potrebbe organizzare personalmente la partenza del 22enne, ma è possibile ‘porti’ alla ‘Vecchia Signora’ l’erede da una delle grandi rivali.

Calciomercato, de Ligt può salutare la Juve: Raiola ‘porta’ l’erede dalla rivale

Nella sua lunga lista di calciatori ci sono anche Romagnoli e de Vrij. Entrambi piacciono molto alla Juventus e sarebbero degni rimpiazzi del gioiello bianconero. Il primo sarebbe il più economico in caso di mancato rinnovo, perché il contratto con il Milan è in scadenza a giugno e l’eventuale arrivo sarebbe a parametro zero.

L’accordo del centrale dell’Inter, obiettivo certamente più complicato, termina invece nel 2023, ma per il prolungamento non si muove ancora nulla, il che rende la ‘Beneamata’ più vulnerabile. Il prezzo per ora si attesta sui 45-50 milioni di euro, ma chiaramente è destinato a scendere. È bene ricordare comunque che il club di Agnelli punta tanto su de Ligt e non lo lascerebbe partire per meno di 60 milioni di euro. Raiola è la chiave per questo infuocato giro di operazioni.