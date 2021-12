Calciomercato, occasione d’oro Juve: che intreccio con Szczesny

Un top player sta ricevendo diverse critiche ultimamente, possibile occasione d’oro per la Juventus: che intreccio con Szczesny

Dopo il deludente, nonché ennesimo scivolone in stagione, contro il Venezia, la Juventus ha subito rialzato la testa. Non una partita meravigliosa quella dei bianconeri al Dall’Ara contro il Bologna, ma senza dubbio efficace. Gli uomini di Allegri sono stati bravi a sfruttare le poche occasioni guadagnate e hanno dato l’impressione di essere in controllo per tutta la gara.

Trascinata dai gol di Morata e Cuadrado, la ‘Vecchia Signora’ ha raggiunto la Roma in classifica e si è avvicinata al quarto posto. Chiaro, però, come non ci sia tanta fiducia adesso nel prosieguo del cammino, perché l’equilibrio spesso è venuto a mancare quando la squadra sembrava aver imboccato la strada giusta. Dopo la sosta arriveranno impegni molto più complicati (Napoli e Roma, rispettivamente all’Allianz Stadium e in trasferta) e saranno maggiormente indicativi per testare la forza del club di Agnelli. Per non compromettere l’obiettivo principale dell’annata, oltre che non rovinare le vacanze natalizie, vietato sbagliare contro un Cagliari in estrema difficoltà alla prossima. Un aiuto significativo dovrà arrivare anche dal calciomercato e attenzione ad un’occasione d’oro dalla Spagna.

Calciomercato Juventus, il top player può dire addio: super intreccio con Szczesny

In terra andalusa c’è un calciatore che sta ricevendo parecchie critiche ultimamente. Il profilo in questione è quello di Marc-André Ter Stegen, il quale si sta rendendo protagonista di diverse prestazioni non all’altezza dopo l’eliminazione dalla Champions. Riflesso probabilmente del momento storico bassissimo del Barcellona, anche se qualcuno insinua addirittura lo stia facendo di proposito. Non è da escludere, perciò, che le strade con i blaugrana possano dividersi la prossima estate.

La valutazione dell’estremo difensore tedesco si attesta sui 45-50 milioni di euro e la Juventus potrebbe fare un tentativo la prossima estate provando a vendere Szczesny (prezzo sui 20-25 milioni) in Premier League. Ma il tutto è condizionato dalla qualificazione della Juve alla Coppa dalle grandi orecchie.