Calciomercato Juventus, triangolo incredibile | Nuovo piano per Vlahovic

La Juventus prepara un nuovo assalto a Dusan Vlahovic: pronto il piano che prevede un intreccio a sorpresa in Serie A

La Juventus sta vivendo un’annata complicata e i troppi passi falsi rimediati in questi mesi lo dimostrano. I bianconeri sono ben dodici punti dietro la vetta della classifica occupata dall’Inter e ora devono provare a risalire per raggiungere quantomeno un posto che valga l’accesso alla prossima Champions League.

Calciomercato Juventus, mossa a sorpresa per arrivare a Vlahovic

La società sa che qualcosa non sta funzionando e per questo motivo sta lavorando per provare a rinforzare la rosa nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Si cerca anche un nuovo attaccante e l’obiettivo numero uno sembra essere Dusan Vlahovic.

Arrivare al bomber della Fiorentina però non sembra essere semplice e potrebbe esserci un piano ben preciso. L’idea infatti è quella di provare a ingaggiare Scamacca dal Sassuolo, mettendo sul piatto anche Kaio Jorge, per poi offrirlo alla compagine viola per ridurre i costi del colpo.

In questo modo la società proverebbe a risparmiare un po’ di soldi per rinforzare l’attacco con un elemento che sta dimostrando di essere già un big.