Calciomercato Juventus, sirene inglesi per l’esubero | Via a gennaio

Dall’Inghilterra risuonano voci sull’interesse manifestato da un club di Premier League per un giocatore bianconero che potrebbe salutare già a gennaio

Il mercato degli esuberi tecnici da piazzare – parliamo di quei giocatori fuori dal progetto tecnico e titolari di un ingaggio annuo importante – appare importante almeno quanto il mercato in entrata. Questo assunto è valido certamente per la Juve, alle prese con tanti problemi di abbondanza numerica in determinate zone di campo.

Nonostante le parole di Max Allegri – che ha sottolineato la buona prestazione offerta a Bologna da uno di questi profili candidati alla cessione – il ds Cherubini sarebbe ben felice di sedersi al tavolo delle trattative se arrivasse un’offerta per il giocatore. Secondo quanto riferito da Fichajes.net – che cita il portale Four Four Two – l’Arsenal avrebbe deciso di bussare alle porte degli uffici bianconeri.

Il pressing di Arteta per Arthur: lo vuole già a gennaio

L’interesse del tecnico dei Gunners Arteta, che dopo una partenza da incubo in Premier è ora in piena lotta per un posto in Champions, si sarebbe rivolto verso Arthur Melo, il brasiliano ex Barcellona. I guai fisici di Xhaka e la sicura cessione di Elneny a gennaio avrebbero spinto il tecnico a premere per avere già a gennaio il centrocampista bianconero.

Al di là delle dichiarazioni di rito – di Allegri e non solo – la dirigenza bianconera sarebbe ben felice di prendere in considerazione un’offerta per Arthur. Meglio ancora se questa dovesse essere solo cash. Negli ultimi giorni non sono mancate le voci su un presunto interesse del PSG per il metronomo di centrocampo verdeoro. La Juve gongola prefigurando una piccola asta per il suo giocatore…