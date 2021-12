Calciomercato Inter, Inzaghi vuole il suo pupillo: scambio in Serie A

L’Inter sta facendo molto bene in questi mesi ma vuole perfezionare la rosa: possibile colpo dalla Serie A

Nonostante i tanti cambi della scorsa annata, l’Inter sta vivendo una grande stagione e fino a questo momento ha impressionato sia per i risultati ottenuti che per le prestazioni. I nerazzurri sono in vetta al campionato di Serie A e hanno anche conquistato l’accesso agli ottavi di finale di Champions League, dove l’avversario sarà il Liverpool.

Calciomercato Inter, idea di scambio con la Lazio: nel mirino c’è Lazzari

Intanto i nerazzurri pensano al calciomercato per rinforzarsi ulteriormente e diventare ancor più competitivi. Potrebbe nascere un’idea di scambio in Serie A: un obiettivo infatti potrebbe essere l’esterno Manuel Lazzari della Lazio, che non sembra essere al centro del progetto biancoceleste.

Per Maurizio Sarri non sembra essere un grosso problema liberarsene e potrebbe essere scambiato con l’Inter per un’altra seconda linea. Come riporta ‘InterLive.it’, infatti, la società nerazzurra potrebbe provare a prenderlo dando in cambio Roberto Gagliardini, che ha collezionato pochi minuti giocati fino a questo momento.

Ci sarebbe dunque una trattativa tra Inter e Lazio che comprenderebbe due seconde linee e potrebbe rinforzare entrambi i club. Il tecnico Inzaghi conosce bene Lazzari e per questo potrebbe volerlo nella sua squadra.