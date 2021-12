Roma, attacco frontale a Mourinho I “Impatto negativo”

La Roma di Mourinho delude le aspettative e chiude il girone di andata al sesto posto. I due giornalisti non risparmiano le critiche allo Special One

La Roma ha chiuso il girone di andata non andando oltre in pari nel match casalingo con la Sampdoria. L’1-1 è arrivato in seguito alla splendida vittoria di Bergamo ed al momentaneo gol di Shomurodov che aveva illuso l’Olimpico. La rete di Gabbiadini ha poi riportato i giallorossi ‘in terra’, mettendo in risalto le difficoltà incontrate dalla squadra nelle prime 19 giornate. Furio Focolari e Stefano Agresti hanno commentato l’inizio di stagione dello Special One, non risparmiandolo da critiche.

Agresti crede che Mourinho abbia avuto un impatto negativo con la Roma: “L’impatto è stato negativo – dice ai microfoni di Radio Radio – è più vicino all’Empoli che all’Atalanta. Nonostante la gente veda in lui la speranza, tatticamente ha depauperato la rosa.” Ancora più critico è stato Focolari, il quale ha puntato il dito contro la campagna acquisti estiva.

Roma, Focolari mette Mourinho e Fonseca a confronto

La Roma è distante sei punti dal quarto posto. In questa prima parte di campionato ha raccolto 10 vittorie, 2 pareggi e 7 sconfitte. Secondo Furio Focolari, gli acquisti estivi hanno deluso le aspettative: “Mourinho a livello caratteriale piace, ma lo boccio per il girone d’andata – prosegue il giornalista – Fonseca aveva fatto 7 punti in più di lui. Mi aspettavo di più, soprattutto dopo i 90 milioni di euro spesi nella sessione estiva di calciomercato.”