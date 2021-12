Il big vuole tornare in Italia: duello di mercato in Serie A

Possibile ritorno in Serie A del centrocampista ex Napoli: ecco le pretendenti

L’avventura estera di Allan non sta dando i frutti sperati. Il centrocampista brasiliano ha contribuito alle grandi stagioni del Napoli di Sarri, risultando quasi imprescindibile per gli schemi tattici del tecnico toscano.

Nel 2020 ha scelto di trasferirsi in Premier League, all’Everton, al tempo allenato da Carlo Ancelotti. Il suo rendimento, però, non sta rispettando fino in fondo le aspettative del club e del giocatore stesso. Il suo valore rimane importante nonostante i 30 anni e il giocatore potrebbe spingere per tornare in Italia, il campionato che lo ha fatto esplodere con la maglia dell’Udinese e poi consacrato con quella del Napoli.

Roma e Milan si contendono Allan

Il centrocampista brasiliano potrebbe spingere per un ritorno in Serie A già nel mercato di gennaio, nonostante il contratto con il club di Liverpool fino a giugno 2023. Sono diversi i club che lo accoglierebbero a braccia aperte, due su tutti Milan e Roma che sono a caccia di un rinforzo a centrocampo. Si prospetta un duello di mercato tra due dei club di maggior spicco in Serie A per quello che sarebbe un ritorno inaspettato nel nostro campionato.